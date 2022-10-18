Аналитик Васильев заявил об угрозе дестабилизации для мировой финансовой системы из-за ФРС США

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Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

Глобальная экономика и мировая финансовая система оказались под угрозой из-за политики ФРС США, направленной на реструктуризацию своего долга. Об этом «Прайм» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«США по-прежнему нуждаются в притоке денег из-за границы для финансирования дефицита текущего счета и бюджета. Госдолг США превысил $31 трлн, а обслуживать его становится все дороже в условиях быстро растущих вслед за инфляцией процентных ставок. Поэтому растут риски серьезной дестабилизации западной финансовой системы», — отметил Васильев.

По его словам, в сложившихся условиях США могут снова пойти на нестандартные решения в реструктуризации своего долга. При этом ФРС ограничена в помощи финансовой системе, так как в стране наблюдается рекордная за последние 40 лет инфляция.

Он добавил, что дестабилизировать мировую финансовую систему могут также геополитические противоречия, накопленные долги, глобальная инфляция, раздутые пузыри цен на активы на Западе и быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими Центробанками. Все подобные факторы являются предвестниками наступающего кризиса, похожего на Великую депрессию 1930-х или стагфляцию 1970-х.

В конце сентября заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Александр Грушко заявил, что введение ценовых ограничений на нефть из России со стороны западных стран приведет к дестабилизации глобального энергетического рынка.

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