Мишустин: власти выделят на оснащение авиазаводов 15 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти выделят на оснащение авиазаводов современным оборудованием 15 млрд рублей, передает пресс-служба правительства.

«В рамках плана первоочередных действий по поддержке экономики мы предусмотрели меры для развития высокотехнологичных производств, среди них помощь в оснащении авиационных заводов современным оборудованием. Чтобы они, опираясь на собственную базу, могли предлагать качественную продукцию», — отметил он.

Он уточнил, что средства будут выделены при условии, что первая партия оборудования будет законтрактована в текущем году, остальное — в течение следующих трех лет. Эти меры поддержки позволят отечественному авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год, рассчитывают власти. Мишустин подчеркнул, что эти самолеты прежде всего необходимы для внутреннего рынка, чтобы россияне могли пользоваться услугами авиаотрасли «вне зависимости от внешнего давления».

Ранее вице-премьер РФ, а ныне глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявлял, что на запуск серийного производства отечественных самолетов различных классов потребуется от 3 до 5 лет.