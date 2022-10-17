Еврокомиссар Рейндерс заявил, что страны ЕС могут совместно закупать 15% используемого газа

Еврокомиссия (ЕК) может предложить ввести обязательство по приобретению 15% используемого в блоке газа при помощи совместных закупок. Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в эфире телеканала RTL.

«Я полагаю, что страны-члены могут согласиться с тем, чтобы сказать, что 15 процентов заказываемого объема могли бы в обязательном порядке приобретаться совместно компаниями, которые используют этот газ», — отметил Рейнердс.

По его словам, европейские страны уже давно добровольно согласились принимать участие в совместных закупках. Однако ЕК хочет сделать этот процесс обязательным для всех стран Евросоюза.

В начале октября Handelsblatt, ссылаясь на совместный документ с изложением позиции стран для Совета министров энергетики Евросоюза (ЕС) в Брюсселе писала, что Германия и Франция выступили за продвижение инициативы по созданию единой европейской платформы для закупок газа. По данным издания, идея создания единой европейской платформы вынашивается в регионе уже несколько месяцев. По мнению Еврокомиссии, создание такой платформы позволит сдержать цены на топливо.

До этого Румыния поддержала введение потолка цен на российский газ и создание в Евросоюзе платформ для совместных закупок энергоносителей.