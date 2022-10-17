СМИ: добыча газа на берегу Атлантического океана навредит рыбной промышленности Сенегала

Сенегальские рыбаки могут потерять район, богатый морепродуктами, из-за строительства газовой платформы в океане, сообщил информационный портал Africa News.

По словам местных жителей, добыча полезного ископаемого в непосредственной близости от места, где ведется промысел, приведет к гибели рыбацких деревень и проблемам с провизией.

Разработка шельфа изменит подводную фауну, и страна потеряет дополнительный источник продуктов питания, цитирует публикацию ФАН.

Представитель ассоциации рыбаков Мустафа Дьенг заявил, что на сегодняшний день власти республики уже оцепили район будущей газодобычи. Рыбаки вынуждены смещаться в сторону морской границы с Мавританией, в результате чего уже 19 человек погибли во время стычек с береговой охраной.

Против строительства газодобывающей платформы выступили и экологи. По словам представителей организаций защиты природы, урон локальной экосистеме сравнительно выше планируемой прибыли от добычи газа.

Несмотря на то, что Сенегал обладает менее 0,5% от общемировых запасов газа, правительство предполагает, что добыча голубого топлива поможет значительно изменить экономическую ситуацию в стране в лучшую сторону. Критики проекта строительства морского терминала отмечают, что данная мера, напротив, доведет страну до нищеты.

Ранее президент республики Маки Салл заявил, что готов поставлять в Европу сжиженный газ. На встрече с канцлером Олафом Шольцом глава африканского государства анонсировал первые поставки топлива в следующем году.