В России предложили привлекать безработных на стройки

В Общественном совете при Минстрое России предложили привлекать безработных граждан к работе на стройках. Об этом пишут «Известия».

Как заявили газете в совете, в настоящее время в строительной отрасли работают 11 млн человек, при этом требуется еще 3–5 млн. Причем эту проблему невозможно решить лишь привлечением трудовых мигрантов. Поэтому общественники предложили задействовать безработных в работе на стройках.

По данным организации, на учете в органах занятости находится свыше 1,8 млн человек, которые не могут найти себе работу уже долгое время. Совет разработает систему привлечения таких граждан на стройки, после чего представит ее в Минстрой.

Ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при министерстве Надежда Прокопьева в беседе с изданием заявила, что, в частности, нужно изменить работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. По ее словам, также следует создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для различных проектов.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, который предполагает выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты официального признания их неработающими.