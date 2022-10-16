CNN: Китай испытывает большие проблемы с экономикой и доверием граждан к власти

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Китае наблюдается экономический спад и рост общественного недовольства. Об этом сообщает CNN.

До недавнего времени многие эксперты предсказывали, что к 2030 году Китай станет крупнейшей экономикой мира, обогнав Америку. Но сейчас ситуация выглядит гораздо менее обнадеживающей. Спад в экономике и редкое для Китая общественное недовольство ставят под сомнение достижения Си Цзиньпина, отметили в публикации.

По данным CNN, Китай в течение 30 лет шел по пути экономического роста с феноменальной скоростью. Уже к 2021 году ВВП страны приблизился к 18 трлн, что составляет 18,4% от мировой экономики. Однако сейчас страна столкнулась с многочисленными проблемами, из-за которых Китаю грозит замедление процесса внедрения инноваций и снижение производительности.

По мнению авторов статьи, экономические проблемы в Китае могли возникнуть из-за неправильной политики лидера страны Си Цзиньпина, который лишь сумел извлечь выгоду из процветающего предпринимательского движения. Кроме того, политика нулевой терпимости к коронавирусу привела к тому, что экономика и рынок труда сильно пошатнулись. Также пострадал сектор недвижимости. Все это привело к росту недовольства среднего класса, так как многие его представители разочаровались в политике китайского лидера.

15 октября председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил, что Россия и Китай смогут извлечь пользу для развития совместного энергосотрудничества при введении потолка цен на нефть.

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