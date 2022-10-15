Глава «Молдовагаза» заявил о необходимости вернуть прежние объемы поставок газа из России

Молдавии нужно добиться возвращения прежних объемов поставок газа из России. Об этом в эфире TV8 заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«У меня нет такой уверенности, но мы должны приложить усилия, чтобы этого добиться. Это также будет зависеть от акционеров и нашей способности убедить «Газпром», — отметил Чебан.

По его словам, по решению этого вопроса есть добрая воля, как со стороны молдавского правительства, так и со стороны «Газпрома».

Он добавил, что до сих пор есть риск сокращения или полного прекращения поставок газа. Поэтому необходимо вовремя платить за топливо. Кроме того, важно найти договоренности по отсрочке выплаты исторического долга, который образовался у Молдавии.

10 октября Чебан заявил, что Молдавия сократила в сентябре потребление природного газа на 37,8% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года из-за усиления энергетического кризиса в республике. По его словам, уровень потребления газа в стране по итогам первого осеннего месяца увеличился по сравнению с данными за август на 1,4 млн кубометров.