Аналитик Васильев предрек ослабление роли доллара и евро в мировой экономике

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев сообщил агентству «Прайм», что роль доллара и евро в мировой экономике будет стремительно снижаться в ближайшие месяцы на фоне перехода России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах.

Эксперт напомнил, что, согласно планам правительства, доля внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году удвоится. Использование дружественных валют, включая китайский юань, индийскую рупию и турецкую лиру, одновременно с этим вырастет почти в 13 раз. Специалист подчеркнул, что в результате 60% внешней торговли будет вестись в отличных от доллара и евро валютах.

По его мнению, вскоре на глобальном рынке могут возникнуть независимые от Запада сырьевые биржи и финансовые системы, что подорвет гегемонию доллара и ослабит его позиции в качестве главной мировой валюты. Васильев отметил, что чем больше стран будут отказываться от доллара в расчетах и сбережениях, тем быстрее мировая экономика развернется от доллароцентричности к многополярности.

Ранее журналист и колумнист The Washington Post Фарид Закария написал, что экономическая война с Россией грозит Соединенным Штатам потерей финансового влияния в мире.

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