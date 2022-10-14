В Минфине США заявили, что зарубежным компаниям грозят санкции за помощь ВПК РФ

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Global Look Press

В минфине США заявили, что зарубежным компаниям грозят санкции за помощь российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным ведомства, власти США располагают широкими полномочиями и готовы их использовать для применения санкций к любым зарубежным физическим и юридических лицам, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России.

В заявлении отмечается, что управление по контролю за иностранными активами готово использовать полномочия против неамериканских физических и юридических лиц, которые поставляют боеприпасы и оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу РФ.

Ранее замглавы Минфина США Уолли Адейомо заявил, что антироссийские санкции, введенные Западом, якобы лишили военно-промышленный комплекс РФ (ВПК) способности выпускать и обслуживать вооружения, «имеющие критическое значение для операций на Украине».

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