Tagesschau: следователи Германии засняли на «Северном потоке» пробоину диаметром восемь метров

Германские следователи сделали фотографии повреждений «Северного потока» с подводного беспилотника, на которых видно течь диаметром восемь метров. Об этом сообщает портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники из правительственных кругов.

Отмечается, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены в четырех местах: по две пробоины в каждом. При этом правоохранители полагают, что причиной тому могла стать только взрывчатка.

«Взрывы были настолько сильными, что их зарегистрировали сейсмологи. Специалисты предполагают, что для этого потребовалось несколько сотен килограммов взрывчатки», — говорится в материале.

Федеральная полиция передала фотографии Генеральной прокуратуре Германии, которая взяла расследование диверсий под свой контроль.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что поврежденные нитки «Северных потоков» заполнены морской водой, для их ремонта потребуется отрезать значительную часть трубы.