Средний размер автокредита в России упал на 17% за восемь месяцев

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По итогам сентября 2022 года средний размер автокредита составил 1,15 млн рублей. Это на 17% меньше показателя за февраль. Тогда сумма автозайма была на уровне 1,35 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По итогам сентября средний размер автокредита опустился до минимума с июля 2021 года. В феврале показатель достигал исторического максимума на фоне падения рубля, роста ставок и ажиотажного спроса на автомобили», — следует из публикации.

Представители банков допустили еще больший спад автозакредитованности заемщиков в октябре. Эксперты пояснили, что новых автомобилей в продаже в России практически нет, люди не хотят пересаживаться на авто с пробегом. К тому же большая часть граждан сейчас думает не о покупке машины, а о том, как в текущих условиях сохранить свои деньги.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в 2021 году количество выданных кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Россиянам было предоставлено 1 млн 6,6 тыс. автоссуд. Больше было предоставлено банками только в 2013 году, сообщали в НБКИ.

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