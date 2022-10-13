Мишустин предложил продлить право получать земли дальневосточного и арктического гектара

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить право получать земли по программам арктического и дальневосточного гектара в собственность или долгосрочную аренду до 1 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предлагается продлить до 1 марта следующего года право получения в собственность или долгосрочную аренду освоенных земель», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что у граждан РФ уже более года есть возможность осваивать арктические территории, а соответствующие заявки подали уже примерно 10 тыс. граждан. При этом земли на Дальнем Востоке получили более 108 тыс. граждан за период в более шести лет.

Ранее сообщалось, что землю по программе «Дальневосточный гектар» в российской Арктической зоне получили 3 тыс. человек.

Федеральная программа «Арктический гектар» начала действовать в стране с 1 августа прошлого года. С 1 февраля этого года все россияне могут взять в пользование землю в Арктике и не платить за это.