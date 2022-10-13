Мишустин предложил продлить право получать земли дальневосточного и арктического гектара

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить право получать земли по программам арктического и дальневосточного гектара в собственность или долгосрочную аренду до 1 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предлагается продлить до 1 марта следующего года право получения в собственность или долгосрочную аренду освоенных земель», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что у граждан РФ уже более года есть возможность осваивать арктические территории, а соответствующие заявки подали уже примерно 10 тыс. граждан. При этом земли на Дальнем Востоке получили более 108 тыс. граждан за период в более шести лет.

Ранее сообщалось, что землю по программе «Дальневосточный гектар» в российской Арктической зоне получили 3 тыс. человек.

Федеральная программа «Арктический гектар» начала действовать в стране с 1 августа прошлого года. С 1 февраля этого года все россияне могут взять в пользование землю в Арктике и не платить за это.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть