Новак предупредил, что РФ не будет поставлять нефть странам, устанавливающим потолки цен

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые пытаются установить потолок на цену российского сырья. Об этом он сказал в рамках Российской энергетической недели, передает ТАСС.

Политик назвал инициативу с ограничением цен плохим прецедентом, который может в любой момент затронуть и других поставщиков, всю мировую торговлю.

Ранее Новак заявил, что в России пока не понимают, где Европа собирается брать энергоресурсы, если большинство приобретаемого сырья было российским.

Накануне Новак заявлял, что Россия готовится к введению эмбарго Европейского союза на поставки нефти и нефтепродуктов, переориентируя сырьевой транзит в азиатские страны.