Экономист Сигал посоветовал россиянам вкладываться в альтернативные валюты

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Чтобы сохранить и приумножить собственные накопления, россияне могут присмотреться к альтернативным валютам. Такое мнение «Ленте.ру» озвучил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он уточнил, что этот инструмент является прогрессивным.

«Сейчас поведение потребителей носит сберегательный характер, и это увеличивает спрос как на консервативные механизмы сбережений — рублевые депозиты и недвижимость, например, — так и на прогрессивные в виде вложений в золото, облигации и альтернативные валюты», — сообщил Сигал.

Ранее альтернативные валюты для вкладов назвал глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его словам, в них россиянам нужно хранить четверть сбережений, 25% в рублях и не более половины — в валютах западных стран. В качестве альтернативных валют он назвал юань, гонконгский доллар и другие.

В свою очередь, доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев предположил, что все валюты мира могут столкнуться с девальвацией. Сейчас мировая валютная система, пояснил эксперт, нестабильна из-за длинной цепочки событий, берущей начало в 1991 году. По его оценке, результатом кризисов последних тридцати лет стала разбалансировка бюджетов большинства стран. Это, в свою очередь, приводит к девальвации валют. От этого, в первую очередь, пострадают бедные страны, уточнил эксперт.

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