Вице-премьер Новак напомнил Европе о зависимости от российских энергоресурсов

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в России пока не понимают, где Европа собирается брать энергоресурсы, если большинство приобретаемого сырья было российским. Об этом он сказал в ходе сессии в рамках Российской энергетической недели, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Российская Федерация всегда была надежным поставщиком для партнеров.

«Мы более 20% занимали на рынке по поставкам нефти, почти 40-50% по поставкам газовых ресурсов. И где на сегодня будут наши коллеги, наши партнеры европейские брать недостающие ресурсы — ответа на этот вопрос нет», — сказал Новак.

Он добавил, что Россия продолжит поставлять нефть по трубопроводам в Европу тем потребителям, которые в этом заинтересованы.

При этом накануне Новак заявлял, что Россия готовится к введению эмбарго Европейского союза на поставки нефти и нефтепродуктов, переориентируя сырьевой транзит в азиатские страны.