Financial Times: Шри Ланка получает более половины потребляемой нефти из России

Шри-Ланка начала импортировать большие объемы нефти из России. Более половины российской нефти экспортируется сейчас в Шри-Ланку. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков Refinitiv и OilX.

«Шри-Ланка, у которой в этом году фактически закончилось топливо из-за финансового кризиса, с мая закупает более половины нефти из России. Согласно данным исследовательской компании Kpler, Шри-Ланка впервые импортирует российскую нефть как минимум с 2013 года», — говорится в публикации.

Аналитики говорят, что поворот Шри-Ланки к уцененной российской нефти отражает тенденцию стран, испытывающих финансовые затруднения, изо всех сил пытающихся сократить расходы на импорт в условиях растущей инфляции и сильного доллара.

После начала спецоперации в феврале страны G7 заявили, что постепенно прекратят или запретят импорт российской нефти.

«Шри-Ланка была «вожаком того, что мы можем ожидать от бедных стран в ближайшие несколько месяцев», — сказал FT Нил Кросби, старший аналитик OilX. По его словам, они пытаются снизить себестоимость импорта, испытывают финансовые трудности, и в этом контексте российские баррели выглядят очень заманчиво.

Как пишет «Интерфакс», с февраля российская экспортная нефть марки Urals торгуется со скидкой около $30 к североморскому датированному сорту, индексу, рассчитываемому ценовым агентством Argus на основе цен пяти сортов нефти, добываемых в Северном море, — Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.