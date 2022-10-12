Allianz: финансовые активы домохозяйств снизятся на 10% в реальном выражении в 2022 году

Уровень благосостояния населения планеты в реальном выражении снизится на 10% по итогам 2022 года. Причиной этому станет усиление мирового финансового и энергетического кризисов в связи с боевыми действиями на Украине, пришли к выводу аналитики страховой группы Allianz.

«Мировые финансовые активы сократятся более чем на 2% в 2022 году, что станет первым значительным разрушением финансового благосостояния со времен глобального финансового кризиса (GFC) в 2008 году. В реальном выражении домохозяйства потеряют десятую часть своего богатства», — говорится в докладе.

Текущий год станет «поворотным моментом» для мировой экономики. Конфликт на Украине окончательно перечеркнул попытки правительств большинства стран восстановить темпы роста национальных производств, утверждают аналитики компании Allianz.

«В отличие от GFC, за которым последовал относительно быстрый поворот, на этот раз среднесрочные перспективы тоже довольно мрачные: ожидается, что средний номинальный рост финансовых активов составит 4,6% до 2025 года по сравнению с 10,4% за предыдущие три года», — заключили эксперты страховой группы.

11 октября главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша предрек спад глобального производства из-за усиления энергетического кризиса. Сокращение ВВП в этом или следующем году будет ждать более трети мировой экономики. В то же время в США, Евросоюзе и Китае продолжится стагнация. Одним из наиболее пострадавших регионов станет Европа, для которой рост цен на энергоносители не станет «временным шоком».