В Сербии назвали ЧП на нефтепроводе «Дружба» частью мировой энергетической войны

Вице-премьер Сербии назвала аварию на нефтепроводе «Дружба» частью энергетической войны

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Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что утечки на нефтепроводе «Дружба» могут быть продолжением ЧП на газопроводе «Северный поток» и что эти события означают мировую энергетическую войну, цитирует РИА «Новости».

«Идет мировая энергетическая война. Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война», — указала она.

Ранее сообщалось, что на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, обнаружили утечку.

Позднее представитель министерства энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер заявил, что утечка на нефтепроводе могла быть вызвана случайным повреждением.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов, ее длина составляет 4 тыс. км.

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