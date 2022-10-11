Главный экономист МВФ: худшее впереди, более трети мировой экономики будет ждать рецессия

Более трети мировой экономики в этом или следующем году будет ждать сокращение, поэтому худшие времена для глобального ВВП еще впереди. В трех крупнейших экономиках мира — США, Евросоюза и Китая — продолжится стагнация, заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

«Более трети мировой экономики в этом или следующем году ждет сокращение, а в трех крупнейших экономиках (США, Европейского союза и Китая — «Газета.Ru») продолжится стагнация. Иными словами, худшее еще впереди, и для многих людей ситуация в 2023 году будет восприниматься как рецессия», — заявил экономист.

Усиление энергетического и финансового кризисов особенно затронет европейские страны. Для них рост цен на энергоносители не станет «временным шоком», утверждает Гуринша.

«Европу ждет трудная зима в 2022 году, но зима 2023 года, вероятно, будет еще труднее. Бюджетным органам региона необходимо соответствующим образом планировать свои шаги и строить взаимодействие», — заключил он.

11 октября МВФ улучшил прогноз по росту экономики еврозоны до 3,1% к концу 2022 года. Однако уже в следующем году ожидается замедление темпов роста производства региона — показатель прогнозируется на уровне только 0,5%.