Главный экономист МВФ: худшее впереди, более трети мировой экономики будет ждать рецессия

close
100%
Global Look Press

Более трети мировой экономики в этом или следующем году будет ждать сокращение, поэтому худшие времена для глобального ВВП еще впереди. В трех крупнейших экономиках мира — США, Евросоюза и Китая — продолжится стагнация, заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

«Более трети мировой экономики в этом или следующем году ждет сокращение, а в трех крупнейших экономиках (США, Европейского союза и Китая — «Газета.Ru») продолжится стагнация. Иными словами, худшее еще впереди, и для многих людей ситуация в 2023 году будет восприниматься как рецессия», — заявил экономист.

Усиление энергетического и финансового кризисов особенно затронет европейские страны. Для них рост цен на энергоносители не станет «временным шоком», утверждает Гуринша.

«Европу ждет трудная зима в 2022 году, но зима 2023 года, вероятно, будет еще труднее. Бюджетным органам региона необходимо соответствующим образом планировать свои шаги и строить взаимодействие», — заключил он.

11 октября МВФ улучшил прогноз по росту экономики еврозоны до 3,1% к концу 2022 года. Однако уже в следующем году ожидается замедление темпов роста производства региона — показатель прогнозируется на уровне только 0,5%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть