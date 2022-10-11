Старейший банк США BNY Mellon начал принимать криптовалюты

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Старейший и один из крупнейших в США банков-кастодианов Bank of New York Mellon Corp (BNY Mellon) со вторника начал принимать на хранение криптовалюты. Клиентам разрешили осуществлять операции с ними наряду с традиционными активами, сообщается на сайте финансовой организации.

«BNY Mellon — первый из восьми системно значимых банков США, который будет хранить цифровые активы и позволит клиентам использовать единую платформу для управления как традиционными активами, так и криптовалютами. Мы рады помочь продвинуть финансовую отрасль вперед», — заявил президент и исполнительный директор BNY Робин Винс.

BNY Mellon получил разрешение на работу с биткоинами и эфирами определенного круга клиентов этой осенью от министерства финансовых услуг Нью-Йорка. Банк будет хранить ключи, необходимые для доступа к этим активам и их передачи.

На первых этапах эти функции будут доступны только для выбранных инвестиционных компаний. Однако в обозримом будущем BNY Mellon планирует расширить круг клиентов по мере получения одобрений от регуляторов.

11 октября новостное агентство CNBC сообщило о решении компании Google в скором времени начать принимать платежи за подписку на собственные облачные сервисы в криптовалюте. Партнером IT-гиганта выступила криптобиржа Coinbase.

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