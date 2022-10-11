Курс доллара на Мосбирже впервые с июля превысил 64 рубля

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара на Мосбирже впервые с 7 июля превысил 64 рубля, а курс евро впервые с 11 августа поднялся выше 63 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На открытии торгов курс доллара увеличился на 60 копеек и достиг 63,29 руб.

Накануне доллар превысил 63 рубля, обновив максимум с 7 июля.

Ранее директор департамента финансовой политики Министерства финансов (Минфина) Иван Чебесков заявил, что ввоз в Россию иностранной валюты, включая доллары и евро, а также действующие в настоящее время ограничения нуждаются в либерализации для устранения возникшего дефицита. По его словам, ведомство «всячески» поддерживает предложения по либерализации ввоза в Россию зарубежной валюты. Однако вопросы декларирования ввозимых средств еще нуждаются в обсуждении.

3 октября Банк России сообщил о разработке дополнительных процедур, которые позволят установить официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, которые будут предполагать включение альтернативных источников данных, в том числе банковскую отчетность и цифровую платформу внебиржевых торгов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть