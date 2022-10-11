Курс доллара на Мосбирже впервые с июля превысил 64 рубля

Курс доллара на Мосбирже впервые с 7 июля превысил 64 рубля, а курс евро впервые с 11 августа поднялся выше 63 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На открытии торгов курс доллара увеличился на 60 копеек и достиг 63,29 руб.

Накануне доллар превысил 63 рубля, обновив максимум с 7 июля.

Ранее директор департамента финансовой политики Министерства финансов (Минфина) Иван Чебесков заявил, что ввоз в Россию иностранной валюты, включая доллары и евро, а также действующие в настоящее время ограничения нуждаются в либерализации для устранения возникшего дефицита. По его словам, ведомство «всячески» поддерживает предложения по либерализации ввоза в Россию зарубежной валюты. Однако вопросы декларирования ввозимых средств еще нуждаются в обсуждении.

3 октября Банк России сообщил о разработке дополнительных процедур, которые позволят установить официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, которые будут предполагать включение альтернативных источников данных, в том числе банковскую отчетность и цифровую платформу внебиржевых торгов.