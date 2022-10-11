Российские бизнесмены предложили ограничить мобилизацию 10% от штата предприятий

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бизнес предложил правительству России не призывать по мобилизации 90% штата компаний. Слова начальника отдела внедрения законодательных инициатив аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Игоря Цуранова приводит «Интерфакс».

«Предлагаем установить 90% бронь на призыв для субъектов экономики, включая крестьянско-фермерские хозяйства. Иначе говоря, больше 10% штата предлагаем не мобилизовывать ни у кого, просто чтобы экономика не встала», — заявил Цуранов.

Кроме того, по его словам, не должны быть включены в призыв все ключевые специалисты предприятий, которые участвуют в исполнении оборонного заказа, в том числе и без военной лицензии. Также предлагается установить бронь 95% для высокотехнологичных, системообразующих и градообразующих компаний России.

«Предлагаем установить 100% бронь на призыв для ключевых специалистов предприятий, которые участвуют в исполнении оборонного заказа, в том числе и без военной лицензии, то же самое для предприятий, обслуживающих нужды армии. 95% — для высокотехнологичных, системообразующих и градообразующих предприятий», — заключил Цуранов.

11 октября глазета «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщила, что правительство конкретизировало виды деятельности российских IT-компаний, которые могут рассчитывать на льготы, а их сотрудники — на отсрочку от мобилизации. В перечень попали разработчики софта и баз данных, создатели видеоигр, электронных симуляторов, музыкальных стримингов, сервисов заказа такси, еды и каршерингов.

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Мобилизация в России
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