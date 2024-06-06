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В РФПИ оценили ущерб ЕС от разрыва поставок российского газа

РФПИ оценивает убытки Евросоюза от сокращения поставок газа из России в €1 трлн

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Максим Богодвид/РИА Новости

Потери стран Евросоюза от сокращения поставок российского газа уже составили в текущем году €700 млрд, а к концу 2024 года вырастут до €1 трлн. Такой прогноз озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

По словам Дмитриева, подобные убытки связаны не только с более высокими ценами на сжиженный природный газ и необходимостью инвестиций в СПГ-инфраструктуру, но также с серьезными индустриальными потерями европейских стран. Так, в Германии они могут достигать 3% ВВП, а в ряде других государств — до 6% ВВП ежегодно.

Дмитриев пояснил, что причиной тому стал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. При этом сами страны ЕС признают серьезность энергетического кризиса в регионе.

В конце мая стало известно, что ФРГ отменит сбор за хранение газа в своих хранилищах с соседей.

Ранее в Чехии рассказали, когда избавятся от зависимости от российской нефти.

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