Суд арестовал «ведьму» Алену Полынь

Ивантеевский городской суд Московской области заключил под стражу лидера организации «Империя сильнейших ведьм» Алену Полынь (настоящее имя Елена Суликова). Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Колдунья» проходит фигурантом дела об оскорблении чувств верующих и экстремизме.

По данным агентства, во время заседания у Полыни случился припадок и она начала биться головой о прутья клетки, в которой находилась, после чего упала без сознания. В итоге подсудимой вызвали скорую.

Напомним, следствие ходатайствует о заключении Суликовой под стражу. Свою вину она частично признала.

Полынь обвиняют в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Следственный комитет считает, что с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей Русской православной церкви.

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