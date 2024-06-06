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Россиянам рассказали о пользе радужной диеты

Профессор Погожева: радужная диета защищает клетки от повреждения радикалами

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Согласно радужной диете, в рационе каждый день должны присутствовать растительные продукты семи цветов радуги. Такое питание защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Об этом Aif.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева. 

При стрессе в организме образуется много активных форм кислорода, которые повреждают мембраны клеток, органы и ткани. Противостоять их разрушительному действию могут вещества с антиоксидантной активностью.

«Это прежде всего различные флавоноиды (растительные пигменты, окрашивающие фрукты и овощи в разные цвета), многие витамины (А, С, Е), каротиноиды, минеральные вещества», — объяснила врач.

Получить достаточно антиоксидантов из пищи можно, если следовать радужной диете. Ее разработал директор института диетологии в Калифорнии доктор Хибер. Согласно ему, следует каждый день есть растительную пищу семи групп цветов: красной, красно-фиолетовой, оранжевой, оранжево-желтой, желто-зеленой, зеленой и бело-зеленой. Также важно есть достаточно белка и цельнозерновых продуктов, добавила Погожева.

Ранее врач рассказала, какие продукты приводят к отекам.

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