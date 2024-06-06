Ученые рассказали, как изменился русский алфавит за последние 1200 лет

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) подготовили обзор главных изменений, которые русский алфавит претерпел с момента своего появления в конце IX века и до реформ в первой половине XX века. Исследование приурочено к Дню русского языка, который отмечают в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина 6 июня, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Как известно, первую русскую азбуку — глаголицу — создали византийские греки, братья Кирилл и Мефодий. Они откликнулись на просьбу моравского князя Ростислава, желавшего организовать богослужения на праславянском языке. Ростислав правил Моравией — славянским государством на территории современной Чехии.

В глаголицу входил 41 символ, причем цифры обозначались буквенными знаками. Начертание букв было сложным, поэтому алфавит не прижился. Позднее Мефодий с учениками разработали вторую версию азбуки, в основу которой лег греческий алфавит, но она была приспособлена к славянской речи. Ее назвали кириллицей в честь одного из братьев.

В кириллице первоначально было 38 букв, 14 из которых восходили к славянской речи. Другие заимствовали из глаголицы, изменив их смысл.

Ученые отметили, что кириллица представляла собой зашифрованное духовное послание и напутствие, в котором каждой букве соответствовало слово: «Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо — укъ фъретъ Херъ. Цы, черве, шта Ъра юсъ яти!»

В переводе на современный русский кириллица гласит: «Я знаю буквы. Письмо — это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте мироздание! Несите слово убежденно: Знание — дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!»

В XVIII веке Петр I инициировал реформу русской азбуки, чтобы приблизить имеющиеся в России шрифты к зарубежным аналогам. В новой версии исключили такие буквы как «Омега» ω, «Кси» ξ, «Пси» ѱ, «Ижица» ѵ, «Юс малый» ѧ, «ук» ѹ, «от» ѿ, звук [и] стали обозначать латинской буквой i без точек — I, букву «ферт» (ψ) заменили«фитой» (ѳ), и внесли некоторые другие изменения.

Также при Петре I отменили сокращение некоторых корней (например, перестали писать «бг҃ъ» вместо «Богъ») и использование так называемых «сил» — надстрочных знаков, напоминающих современное ударение.

Новая крупная реформа русского алфавита произошла в первой половине XX века. Она началась в 1904 году.

После революции 1917 года бу­к­ву «ять» ѣ за­ме­нили бу­к­вой «е» или «я» («вѣра» стали писать как «ве­ра», а «кро­мѣ» как «кро­ме»). Букву «фи­та» θ заменили бу­к­вой «ф» («Θома» теперь пишут как «Фо­ма»), а символ «i» заменили бу­к­вой «и» («Россiяѣ» — «Рос­сия»). Твердый знак исчез с кон­ца слов и час­тей слож­ных слов («хлеб», «меч», «кон­тр-ад­ми­рал»), но сохранился в се­ре­ди­не слов в функции­ции раз­де­лительного зна­ка («подъ­ем», «разъ­яс­ни­тель­ный», «адъ­юнкт»).

«В результате этих реформ русская азбука приобрела тот вид, который мы имеем сейчас. Ее можно считать уникальным явлением среди всех известных способов буквенного письма. От других алфавитов наша азбука отличается тем, что в ней реализован принцип однозначности графического отображения «один звук — одна буква», а также тем, что в ней зашифровано уникальное послание потомкам», — рассказала «Газете.Ru» автор исследования, старший преподаватель кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода ПНИПУ, кандидат педагогических Мария Жданова.

Ранее ученые рассказали, как и для чего в русском языке появилась буква «Ё».