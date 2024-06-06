Прокуратура назвала основную версию причины убийства скейтера в Москве

Москвича Константина Балишанского действительно могли убить из-за ревности, в данный момент следствие рассматривает эту версию как основную. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

«Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следствию не удалось подтвердить версию о заказном убийстве.

6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве неизвестный, одетый в черную маску, расстрелял 34-летнего проскейтера Константина Балишанского. Отмечалось, что стрелок использовал, предварительно, АКС-74У «Ксюха», а после происшествия скрылся во дворах. Спустя некоторое время силовики обезвредили предполагаемого убийцу.

Как писал Mash, преступником может быть коллега Балишанского, с которым они работали в компании Mediasystem Group. Журналисты утверждали, что у них произошел конфликт из-за девушки.

Ранее появились фото предметов, которые нашли у мужчины с автоматом.