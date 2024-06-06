Редкую фигурку персонажа из «Звездных войн» продали на аукционе за $525 тысяч

В США на аукционе продали чрезвычайно редкую фигурку персонажа из «Звездных войн», пишет издание UPI. Покупатель заплатил за нее $525 тысяч.

Как рассказали представители компании Heritage Auctions, которые организовывали аукцион, игрушка Бобы Фетта из «Звездных войн» стала самой дорогой в истории, обойдя фигурку Барби с бриллиантом весом в один карат, проданной за $302 тысячи в 2010 году.

«Фигурка Бобы Фетта, стреляющего ракетой, давно стала такой мифической, потому что люди во всем мире знают о ней, даже если они вообще ничего не коллекционируют», — рассказал исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.

Стоимость игрушки обусловлена тем, что всего было выпущено два экземпляра в 1970-х годах.

«Мы знали, что у этой игрушки есть шанс войти в Книгу рекордов Гиннесса, и было очень приятно видеть, что она стала самой ценной игрушкой в ​​мире», — добавил мужчина.

Ранее картину двухлетнего ребенка, называемого «Мини-Пикассо», продали за $7000.

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