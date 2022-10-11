Германия не рассчитывает на поставки российского газа в ближайшее время

Хранилища газа в ФРГ заполнены на 95% и не стоит ожидать поставок из России в ближайшем будущем. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время конференции, передает Reuters.

По словам Шольца, несмотря на отсутствие поставок газа из России, Германия сможет пережить трудности, которые могут возникнуть в период зимы.

«Я рад сказать, что если мы все продолжим адаптироваться к изменившейся ситуации с электроэнергией — граждане, компании и политики — тогда мы благополучно переживем эту зиму»,—отметил политик.

8 октября Шольц заявил, что Германия собирается обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на поставки голубого топлива в Европу. По его словам, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Осло открыт к такому диалогу.

До этого директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин заявил, что в РФ допускают полный отказ Германии от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, но это может привести к экономическому кризису в ФРГ. По мнению Тяпкина, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии находится в опасности.