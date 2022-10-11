Глава JPMorgan Chase Даймон предсказал рецессию в США к середине 2023 года

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Alex Grimm/Reuters

Рецессия в экономике США может наступить уже к середине 2023 года. Об этом CNBC заявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон.

«В настоящее время американская экономика на самом деле все еще в порядке. Рецессия же может наступить к середине следующего года», — отметил Даймон.

По его словам, потребители сейчас, пока что, находятся в лучшем положении, чем во время финансового кризиса в 2008 году.

Он добавил, что тревожными сигналами для экономики является влияние инфляции, рост процентных ставок и геополитика.

Ранее во вторник советник немецкой страховой компании Allianz Мохамед Али Эль-Эриан заявил об ошибке Федеральной резервной системы страны, которая может привести к рецессии. По словам аналитика, регулятор вовремя не отреагировал на инфляцию, посчитав ее временной. Также он негативно высказался о повышении ключевой ставки в сентябре на 75 базисных пунктов — до уровня 3–3,25% годовых.

До этого бывший глава минфина США Лоуренс Саммерс и сотрудник Всемирного банка и Международного валютного фонда Масуд Ахмед заявили, что значительный спад мировой экономики практически неизбежен.

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