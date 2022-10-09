АТОР: ситуация с туристами в Крыму стабилизировалась

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что всплеск аннуляций оплаченных туров в Крым пришелся на субботу и к утру воскресенья завершился, туроператоры начали получать новые заявки на отдых на полуострове. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ассоциации отметили, что в субботу произошло достаточно много аннуляций ранее запланированных туров, но на ближайшие даты, а всего было отменено не более 25% туров. При этом в воскресенье ситуация нормализовалась, в текущий момент всплеска запросов на аннуляции нет.

По словам туроператоров, заезды и выезды туристов на отдых сейчас осуществляются в плановом порядке.

Ранее российские туроператоры рассказали, что туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма и аннулирование забронированных путевок не превышает 25%.

Представитель другого туроператора — «Дельфин» — уточнил, что у них ближайшие заезды аннулировали «порядка 2-3%», а те, кто задержался в Крыму на сутки, также уезжают сегодня.