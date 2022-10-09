Le Figaro: перебои с поставками топлива испытывают 20% заправок Франции

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Более 20% автозаправок во Франции испытывают дефицит топлива из-за проблем с поставками. Об этом пишет Le Figaro, ссылаясь на данные Министерства энергетического перехода Франции.

«Наибольшие затруднения наблюдаются в департаментах Па-де-Кале (41% заправок указали на проблемы) и Нор (39%). Отмечается, что ситуация несколько улучшилась по сравнению с четвергом и пятницей, когда нехватка топлива наблюдалась примерно на половине всех заправок этих департаментов», — добавили в публикации.

Министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше заявила, что ситуация медленно восстанавливается и улучшается. Однако забастовки на нефтеперерабатывающих заводах, которые принадлежат Total Energies и ExxonMobil, до сих пор отрицательно влияют на ситуацию. Поэтому необходимо найти решение для выхода из социального кризиса.

6 октября президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с французским бизнесом, которую организовал инвестиционный банк Bpifrance, заявил, что если Франция сможет достичь плана по снижению потребления энергии на 10%, страна успешно переживет зиму. По его словам, власти введут несколько простых механизмов, которые позволят сократить потребление энергии на 10% по сравнению с текущим потреблением.

До этого ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Эр-тэ-эль» сообщил, что на автозаправках в столичном регионе Франции наблюдается нехватка топлива. Дефицит бензина и дизельного топлива стал следствием забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies.

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