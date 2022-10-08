Участники «Сахалина-1» из Японии изучают решение России по смене юрисдикции проекта

Японские компании, которые входят в консорциум Sodeco, владеющий в проекте «Сахалин-1» долей в 30%, изучают решение о переводе проекта в российскую юрисдикцию. Об этом сообщил телеканал NHK, ссылаясь на представителей компаний.

«Мы сейчас изучаем факты, отреагируем надлежащим образом в сотрудничестве с правительством Японии и другими партнерами», — отметили в компании ITOCHU, являющейся акционером Sodeco.

В других компаниях также указали, что отреагируют на решение российской стороны соответствующим образом в сотрудничестве с заинтересованными сторонами.

7 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Согласно нему, российскому правительству поручено создать нового оператора проекта «Сахалин-1», ООО, которое получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1».

До этого Евросоюз вывел из-под действия санкций до 5 июня 2023 года транспортировку нефти с «Сахалина-2» для Японии.