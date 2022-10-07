«Би-би-си»: британская Merthyr будет добывать уголь еще 3 года вопреки протестам граждан

Британская компания Merthyr огорчила местных граждан решением продолжить добычу угля на шахтах в Южном Уэльсе в последующие три года. Решение было вызвано повышенным спросом со стороны сталелитейных заводов страны, сообщает «Би-би-си».

При этом отказ от планов по прекращению добычи на месторождении Ффос-и-Фран в Мертир-Тидфиле вызвал недовольство у жителей региона. Ффос-и-Фран в Мертир-Тидфиле. Изначально компания должна была прекратить деятельность, загрязняющую окружающую среду, еще 15 сентября.

«Люди, живущие рядом с крупнейшей в Великобритании открытой угольной шахтой, заявили, что они «опустошены» планами сохранить ее работоспособность», — говорится в материале.

Однако представители сталелитейной промышленности придерживаются иного мнения на проблему загрязнения окружающей среды. По словам представителя завода компании Tata, продолжение добычи угля на месторождении косвенным образом поможет стране добиться цели по нулевому выбросу углеродов.

«Шахта поставляет Tata необходимое сырье для производства стали, которое поможет Великобритании достичь амбиций по нулевым выбросам углеродов», — заявил представитель компании.

10 августа вступил в силу запрет властей Евросоюза и Великобритании на импорт российского угля. Эту меру ввели в рамках расширения международных санкций против Москвы из-за конфликта на Украине. Согласно условиям сырьевого эмбарго, европейские страны и Британия не смогут приобретать уголь и другие твердые виды ископаемого топлива из России.