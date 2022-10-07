«Северсталь» опровергла сообщения о передаче доли Мордашова в пользу ООН

Главный акционер сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов не собирается передавать свою долю в уставном капитале в пользу ООН. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление российского предприятия.

В конце августа The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Мордашова реструктуризировать собственность на свой бизнес, чтобы смягчить западные санкции. Утверждалось, что предприниматель передаст 50% своих долей в траст под доверительным управлением, остальную половину — в фонд, который будет направлять прибыль на неназванные проекты, способствующие реализации целей ООН.

«Информация о том, что Алексей Мордашов якобы рассматривает возможность перевода доли в компании «Северсталь» и других компаний «Севергрупп» в зарубежные трасты, а прибыль от нее будто бы будет направляться в пользу ООН, абсолютно не соответствует действительности. Таких планов никогда не было и нет», — заявили в «Северстали».

6 октября власти Евросоюза утвердили восьмой пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения попала морская перевозка нефти третьими странами, если те закупили ее по цене выше предельной. Кроме того, санкции ЕС затронули также импорт сталелитейной и лесной промышленности России. Общий урон европейские чиновники оценили до €7 млрд.