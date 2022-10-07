Торговцы Турции попросили быстрее решить проблемы с картами «Мир»

Турецкие предприниматели не могут начать новый туристический сезон из-за проблем с платежами по картам «Мир». Об этом пишет турецкая газета Aydınlık, передают «РИА Новости».

«Мы проводили зиму с тем, что зарабатывали в октябре и ноябре. Теперь мы думаем о том, как будем платить за аренду. Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон», — цитирует газета Филиза Вурала, продающего текстиль.

Его коллега Мурат Хонам назвал карту «Мир» единственным способом привлечь русских туристов в турецкие магазины.

«Что бы мы ни делали, мы не могли привлечь русских туристов в магазины. Система «Мир» — единственное решение. Как Америка может сделать нас жертвой? По какому праву?» — возмутился он.

Накануне турецкая газета YeniAlanya сообщила, что российские туристы в турецкой Аланье испытывают трудности из-за прекращения использования платежной системы «Мир». Россияне вынуждены постоянно обращаться на родину за переводами.

19 сентября два крупнейших частных банка Турции İş Bankası и DenizBank перестали принимать карты «Мир». В İş Bankası перестали обслуживать карты с 16-го числа текущего месяца. Denizbank перестал выдавать турецкие лиры с российских банковских карт. Вслед за ними использование карт «Мир» прекратили государственные банки — Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.