РБК: «ЦСР» оценил убытки ушедших из России компаний в $240 млрд

С конца февраля иностранные компании, которые прекратили деятельность в России, понесли убытки в $200-240 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Центра стратегических разработок» (ЦСР). По данным аналитиков центра, наибольшие потери понесли фирмы из Великобритании и США.

«С конца февраля 2022 года они уже потеряли от $200 млрд до $240 млрд. Из них от $70 млрд до $90 млрд приходится на бизнес, решивший покинуть Россию», — отметили аналитики.

По данным центра, компании из Великобритании понесли убытки в $78 млрд, США — $102 млрд.

В ЦСР сообщили, что 34% ушедших из России компаний ограничили в стране свою деятельность. Еще 15% передали бизнес новому собственнику. 7% зарубежных фирм заявили о полном прекращении деятельности в стране.

Свое решение иностранные компании приняли на фоне спецоперации России на Украине. Она началась 24 февраля по решению президента России Владимира Путина. США и Евросоюз в ответ на это решение ввели против России несколько пакетов санкций. Российские власти приняли ряд мер поддержки граждан и бизнеса, в частности кредитные каникулы для граждан и предпринимателей.