Глава МВД Вулин заявил, что ЕС новым пакетом санкций «ввела ограничения» против Сербии

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз вместе с восьмым пакетом санкций против России водит первый пакет санкций против Сербии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Вулина, Сербия зависит от поставок российской нефти через Хорватию.

Согласно информации агентства, одной из стран, активно поддержавших введение восьмого пакета санкций против России, стала Хорватия. На хорватском острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль, в котором функционирует терминал по приему нефти и нефтепродуктов. Оттуда нефть по трубопроводу направлялась в Сербию для дальнейшей переработки на заводе Нефтяной индустрии Сербии, которая более чем на 56% принадлежит компаниям группы «Газпром».

«ЕС еще раз доказал, что является клубом стран, у которых стояли дивизии под Сталинградом, и единственная последовательность его политики — месть свободным народам. По инициативе закомплексованной Хорватии Сербии запрещают ввозить российскую нефть через Адриатический нефтепровод, а Болгарии не запрещают», — сказал Вулин.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России.

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