В Чите начали производить газировку под брендом Cola с секретным ингредиентом

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Компания «Читинские ключи» приступила к производству безалкогольной газированной воды под брендом Cola. Ранее компания получила на эти цели кредит в размере около 50 млн рублей от Гарантийного фонда Забайкальского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития региона.

«Это ожидаемый продукт в условиях импортозамещения. Скучали по Coca-Cola? Вот же она — только еще лучше, своя », — отметили представители министерства.

Замминистра экономического развития региона Денис Рысев уточнил, что при производстве газированной воды используется секретный ингредиент.

Крупнейший производитель Cola — компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) — в марте 2022 года объявил о приостановке своей деятельности на территории России. В июне компания заявила, что больше не будет производить и продавать напитки в России. Свои убытки от этого за первые шесть месяцев 2022 года Coca-Cola HBC оценила в чуть более $195 млн. При этом компания также ожидает убытков и во втором полугодии 2022 года в размере $82,4 млн, так как запасы продукции в России уже почти закончились, а производство и продажа напитков не планируется.

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