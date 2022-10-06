Аналитик Барсуков: к ноябрю цены на недвижимость упадут на 25% по сравнению с январем

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

К концу осени цены на готовое жилье и новостройки упадут на 20-25% по сравнению с показателями января. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

По его словам, с момента объявления частичной мобилизации цены на готовое жилье уже снизились. Но падение составляет менее 40-50%, уточнил эксперт.

«Падение цены на вторичном рынке связано в первую очередь с тем, что многие люди, которые выставляли квартиры по завышенным ценам ранее, начали их резко опускать до рыночной цены. Произошел триггер. Плюс появилась часть людей, которые решили уехать из страны. Соответственно, они выставляют квартиры сразу по заниженным ценам», — рассказал Барсуков.

По его словам, цены снижаются и на рынке новостроек.

«У первички есть запас в сравнении со вторичкой — это разница в ставке. Льготная ипотека в банках максимум семь процентов, а вторичка начинается от девяти. То есть уже видна разница. Первичка таким образом оттягивает спрос со вторички», — указал эксперт.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», на рынке недвижимости не увидели ажиотажных продаж квартир после объявления мобилизации.

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