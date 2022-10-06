Экономист Беляев рассказал, как вхождение регионов в состав РФ скажется на курсе рубля

Вхождение в состав России четырех новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – будет способствовать укреплению рубля. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Расширение территории страны приведет к укреплению ее экономики, а значит, и рубля. Отрицательного воздействия на национальную валюту не должно быть никоим образом», — рассказал Беляев.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что в начале октября курс доллара может снизиться до отметки в 50 рублей. По данным Мосбиржи на 30 сентября, в ходе торгов курс американской валюты опускался до 53,4 рубля впервые с 1 июля. Затем американская валюта вновь торговалась на уровне 60 рублей.

«В ближайшей перспективе, в начале октября, нельзя исключать продолжения рублевого укрепления. Доллар будет стоить 50 рублей», — рассказал Бахтин.

По его словам, сейчас доллар теряет в цене в первую очередь из-за геополитики. Он уточнил, что инвесторы избавляются от доллара, опасаясь санкций против Национального клирингового центра. Это может ограничить безналичный оборот доллара в России, уточил он.