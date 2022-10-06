Минцифры 6 октября опубликует документ о направлениях, которые относятся к ИТ

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Минцифры 6 октября опубликует проект приказа с направлениями деятельности, которые относятся к ИТ. Утверждение проекта запланировано на пятницу. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре с представителями отрасли, пишет ТАСС.

«Мы считаем, что компания может называться ИТ-компанией, если 30% выручки — или в случае казенных учреждений и АНО расходов — связаны с ИТ-деятельностью», — уточнил Шадаев.

Аккредитация ИТ-компаний дает организациям право на различные льготы. Так, после начала военной операции на Украине правительство ввело дополнительные послабления для сотрудников, работающих в этой сфере. Это отсрочка от армии, льготная ипотека и другое.

При объявлении частичной мобилизации, Минобороны пообещало освободить от призыва специалистов в области информационных технологий, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры». Это касается только аккредитованных ИТ-компаний.

Также Минцифры, в частности, предлагает распространить право на отсрочку на специалистов, работающих на объектах критической информационной инфраструктуры, учителей информатики в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах.

Ранее Шадаев также заявил, что Минцифры согласовывает с Минобороны сроки ответа на обращения по обжалованию мобилизации. Он отметил, что по закону получить ответ можно в течение 30 дней, однако Минцифры предлагает сократить этот срок до 3–5 дней.

27 сентября Минцифры опубликовало подходящие для отсрочки от мобилизации IT-специальности, туда были включены 195 специальностей из сферы IT и связи.

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