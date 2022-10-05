Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту биржи криптовалюты ОКХ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту биржи криптовалюты ОКХ, сообщает ТАСС.

В ведомстве указали, что доступ к ресурсу был ограничен по требованию Генпрокуратуры из-за распространения «недостоверной общественно значимой информации финансового характера»: на сайте биржи публиковались сведения, связанные с функционированием финансовых пирамид и с предоставлением финансовых услуг со стороны тех, кто по закону не имел права вести такую деятельность.

Платформа OKX ранее именовалась «OKEx», она основана в Гонконге и является одной из крупнейших бирж криптовалюты. В 2018 году платформа переехала на Мальту из-за введения Китаем жестких ограничений в сфере криптовалют.

В сентябре 2020-го РКН заблокировал биржу Binance, позднее, в декабре, была блокирована и площадка Bestchange.ru.

В декабре 2021-го Генпрокуратура разработала порядок конфискации незаконно полученной криптовалюты.