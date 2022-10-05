Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту биржи криптовалюты ОКХ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту биржи криптовалюты ОКХ, сообщает ТАСС.

В ведомстве указали, что доступ к ресурсу был ограничен по требованию Генпрокуратуры из-за распространения «недостоверной общественно значимой информации финансового характера»: на сайте биржи публиковались сведения, связанные с функционированием финансовых пирамид и с предоставлением финансовых услуг со стороны тех, кто по закону не имел права вести такую деятельность.

Платформа OKX ранее именовалась «OKEx», она основана в Гонконге и является одной из крупнейших бирж криптовалюты. В 2018 году платформа переехала на Мальту из-за введения Китаем жестких ограничений в сфере криптовалют.

В сентябре 2020-го РКН заблокировал биржу Binance, позднее, в декабре, была блокирована и площадка Bestchange.ru.

В декабре 2021-го Генпрокуратура разработала порядок конфискации незаконно полученной криптовалюты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть