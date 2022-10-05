Aydınlık: Турция и РФ обсуждают возможность использования системы Troy как альтернативу «Миру»

Aydınlık: ЦБ России и Турции обсуждают использование платежной системы Troy вместо «Мира»

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Газета Aydınlık со ссылкой на источники утверждает, что Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы «Миру». Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации утверждается, что Центральные банки двух стран проводят плановые переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем двух стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP.

Источники издания отмечают, что Шахап Кавчиоглу, глава Центрального банка, придерживающийся мнения, что торговля между странами должна вестись в национальных валютах, также проявил волю в этом направлении.

В публикации отмечается, что российские финансовые организации, которые находятся вне санкционных мер США, смогут подключить платежную систему Troy с разрешения Банка России или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране Турции.

Ранее стало известно, что в Турции не осталось банков, которые использовали бы российскую платежную систему «Мир».

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