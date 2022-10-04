Премьер Литвы: для компенсации цен на энергию придется поднимать налоги и брать кредиты

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала повышение налогов и обращение государства за кредитами для выплаты компенсаций являются теми немногими инструментами, которыми, по ее словам, могут воспользоваться власти республики для смягчения потерь от значительного подорожания энергии, передает ТАСС.

Глава правительства указала, что для финансовой поддержки населения страны и ее бизнеса придется поднять налоги и брать кредиты.

Как рассказала она, план бюджета на 2023 год уже сверстан, поэтому наблюдающиеся изменения цен потребуют коррекции бюджета.

«Что же касается настоящей ситуации, оперативные меры поддержки требуют пересмотра бюджета текущего года и перераспределения ранее предусмотренных ассигнований», — заявила она.

Ранее сообщалось, что на меры поддержки населения Литвы на фоне роста цен на электроэнергию будет выделено около €1,3 млрд.

До этого Шимоните заявляла, что осенью 2022 года и весной 2023 года стоимость газа в Литве будет в два раза выше самых высоких ранее показателей.