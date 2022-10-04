Число заявок на продажу жилья в Москве выросло втрое после мобилизации

После начала мобилизации москвичи стали массово избавляться от жилья. Число заявок на срочную продажу квартир в столице за это время выросло втрое, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «Инком-Недвижимости».

«21 сентября, в среду, в стране была объявлена частичная мобилизация, а к концу той недели число заявок на срочную продажу квартир увеличилось втрое», — заявил директор управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.

На тенденцию влияет общая неопределенность на рынке недвижимости. По данным «Инком-Недвижимости», желающие быстрее избавиться от жилья готовы сделать желающим приобрести объект скидку до 20%.

1 сентября «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости» сообщило, что Москва заняла первое место среди крупнейших городов России по спаду стоимости жилья на вторичном рынке в августе 2022 года. По сравнению с июлем цена квадратного метра в столице снизилась на 4,1%, до 255 тыс. рублей. В тройку по этому показателю также вошли Калининград (-3,4% до 111,5 тыс. рублей) и Краснодар (-2,2% до 100 тыс. рублей).