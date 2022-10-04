Розничные магазины МегаФона и Yota станут одной сетью

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Пресс-служба «Мегафон»

МегаФон решил объединить свою розничную сеть с магазинами дочерней компании Yota. Процесс завершится до конца 2023 года. Ожидается, что этот шаг увеличит эффективность розницы и на треть снизит расходы на развитие сети.

В обновленных салонах абоненты обеих компаний смогут получить консультацию и воспользоваться всеми привычными услугами: подключить
SIM-карту, цифровые продукты, приобрести смартфоны и другую технику.

Операционный директор МегаФона Олег Телюков пояснил, что несмотря на принципиально разную аудиторию операторов в плане потребления мобильных услуг, потребности клиентов в части сервиса и покупки электроники идентичны.

«Объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в
области клиентского сервиса», — подчеркнул Телюков.

Проект включает в себя как открытие новых салонов, так и объединение существующих.

До конца 2023 года все собственные салоны и работающие по франшизе заработают в новом формате. Первые три кобрендинговых салона уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске. Все сотрудники торговых точек проходят специальное обучение, чтобы обслуживать клиентов обеих компаний, сообщили в пресс-службе МегаФона.

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