Финские депутаты поддержали запрет на продажу недвижимости россиянам

Депутаты финского парламента поддержали законопроект о запрете на продажу недвижимости гражданам России, сообщает телеканал YLE.

«Следует ли полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян? Большинство ответили «да». Даже те, кто не смог ответить, посчитали необходимым ужесточение законодательства о продаже недвижимости», — указано в сообщении.

Сделки до сих пор пока остаются возможными, несмотря на запрет выдачи туристических виз россиянам. С предложением ограничить сделки с недвижимостью выступило министерство обороны Финляндии — по мнению военных чинов, это должно повысить безопасность страны.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин высказала мнение, что для строительства ограждений на части государственной границы между Финляндией и Россией есть предпосылки.

Сухопутная граница Финляндии и России имеет протяженность порядка 1,3 тыс. километров. По оценкам финской пограничной службы, физический барьер на границе должен составить около 260 километров.