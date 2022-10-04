Ле Пен рассказала о страданиях французов из-за антироссийских санкций

Глава фракции Национального объединения в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции Марин Ле Пен заявила, что санкции, которые были введены Европейским союзом в отношении РФ, не оказывают никакого влияния на Россию, но наказывают французский народ. Об этом она сказала в эфире телеканала BFM TV.

«Антироссийские санкции не работают, более того, они контрпродуктивны. В результате этих санкций доходы РФ от экспорта нефти возросли на €40 млрд. Эти санкции наказывают французов, которых ожидает трудная зима сейчас и, возможно, еще более трудная в 2023 году», — сказала она.

Ранее Ле Пен высказала мнение, что антироссийские санкции в энергетической сфере являются абсурдным решением, которое может привести Францию к нищете. По словам Ле Пен, эти ограничения несут серьезную угрозу нищеты для французов «ввиду взрывного роста цен на энергоносители».