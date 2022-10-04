В Италии указали на ошибки Евросоюза в сфере энергетики

Заместитель главного редактора ll Giornale Никола Порро в своей колонке в газете указал, что для Евросоюза наступил час расплаты из-за непродуманной политики в сфере энергетики.

«К сожалению, для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нам нужно. И тот, что мы получим, дорого обойдется. Вскоре мы должны решить, как поступить с нормированием. При стремительном росте цен рынок <…> убивает тех, кто потребляет больше всего»,— написал журналист.

Он напомнил, что энергокризис начался еще год назад – до событий на Украине. Однако Брюссель, по его словам, предпочел не замечать проблем и не стал ничего предпринимать.

Порро указал, что у Италии нет альтернативы поставкам газа из России. Заключенные контракты не компенсируют дефицит, а проблемы с электроэнергией не решить только с помощью солнечных панелей, добавил журналист.

Страны Запада начали усиливать санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Часть европейских государств взяли курс на постепенное сокращение, а в перспективе и отказ от российских энергоресурсов.

В сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что некоторые страны Евросоюза не смогут выжить зимой без российского газа.